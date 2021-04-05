Пациенты, переболевшие Covid-19, еще долгое время страдают от дисфункции иммунитета. Как восстановить надежную защиту организма и чем чревата вакцинация на пике пандемии, в интервью «Вечернему Харькову» рассказала врач-иммунолог-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института медицинской радиологии и онкологии НАМН Украины Наталья Прохач.

Можно ли предупредить цитокиновый шторм?

«Лишний» иммунитет не нужен

Хронические заболевания обостряются

Covid-19 до конца не изучен

Скажи болезням «нет»

– Если говорить с медицинской точки зрения, то иммунные клетки находятся везде – и в кишечнике, и в головном мозге, и в крови. Сейчас большое внимание уделяют пробиоте кишечника. Считается, что есть непосредственная связь между работой кишечника и мозга, а иммунная система играет важную роль в поддержке динамического равновесия между ними. Все очень тесно взаимосвязано – иммунитет «живет» везде, во всем нашем организме. Все органы и системы влияют как друг на друга, так и на состояние иммунитета в целом. И наоборот – иммунитет влияет на состояние органов и систем.Хотя я все-таки склоняюсь к тому, что человек – это не тело, а разум, который управляет телом. Изначально причина всех заболеваний кроется в ментальной сфере, и все происходящие изменения мы видим уже как следствие на физическом плане, в теле.– Иммунная система очень важна в защите от любых заболеваний – как инфекционных, так и неинфекционных.Как и в случае с любой вирусной инфекцией, есть люди, которые переносят заболевание легко либо вообще бессимптомно, то есть их иммунитет справляется с вирусом. А есть люди, которые, к сожалению, погибают от этого заболевания, потому что их иммунная система работает неправильно. Мы видим, что в процессе заражения коронавирусом включается очень много иммунных механизмов, в частности, так называемый цитокиновый шторм – это тоже реакция иммунной системы.– Это иммунное воспаление, которое может возникать при различных заболеваниях и, в частности, при Covid-19. Иммунная система реагирует на попадание вируса в организм активацией иммунных клеток, которые вырабатывают противовоспалительные цитокины для борьбы с инфекцией. Но их вырабатывается настолько много, что получается замкнутый круг: большое количество цитокинов опять приводит к возбуждению иммунных клеток и снова вырабатываются противовоспалительные цитокины. В результате возникает очень мощная неконтролируемая воспалительная реакция. Воспаление развивается в самых разных органах (сердце, почках, печени) и может приводить к их недостаточности, а полиорганная недостаточность – к летальному исходу.– Есть ряд показателей, которые предполагает тяжелое течение болезни и возможность развития цитокинового шторма, если человек уже заболел. Это хорошо знают инфекционисты. В частности, показателен уровень противовоспалительных цитокинов в крови – таких, как интерлейкин-2, интерлейкин-6. Натолкнуть на эту мысль могут и другие показатели: повышение С-реактивного белка, прокальцитонина, снижение лейкоцитов, тромбоцитов, лимфоцитов в периферической крови.В настоящее время наиболее перспективными препаратами для лечения цитокинового шторма являются моноклональные антитела, способные блокировать гиперактивацию.– Да, цитокиновый шторм вызывается гиперактивацией иммунитета и, как мы уже говорили, одним из направлений лечения является блокировка этой гиперактивности.Гиперфункция иммунной системы отмечается и при аллергии, когда возникает гиперактивность иммунной системы на какие-либо аллергены — пыльцу, пыль, определенные пищевые продукты и т. д.. «Нормальная» иммунная система не реагирует на эти раздражители, и у человека не возникает на них никакой реакции.Аутоиммунные процессы – это тоже гиперактивность иммунной системы, которая начинает работать против своих органов, систем. Встречаются различные аутоиммунные заболевания с поражением разных органов – сердца, глаз, щитовидной железы и др.В серьезных ситуациях применяют препараты, которые подавляют иммунную систему – иммунсупрессанты.– Во-первых, можно подозревать, что иммунная система ослаблена, когда человек часто болеет различными простудными заболеваниями. Это могут быть ринит, отит, гайморит, тонзиллит, бронхит – то есть любые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей.Во-вторых, следует насторожиться, если у человека есть какие-то хронические заболевания, которые очень часто обостряются и их не удается удержать в стадии ремиссии.В третьих, если человек болеет, но традиционная терапия не оказывает должного эффекта. Например, нередко к нам присылают своих пациентов урологи, которые лечат половую инфекцию, но обычные препараты не работают. Тогда обязательно подключается иммунотерапия.Также требуется проверка иммунной системы, если есть кожные заболевания, частые герпетические высыпания, аллергические проявления.Все это косвенные показатели ослабленной иммунной системы. А четкую картину – есть ли нарушения иммунной системы и в каких звеньях – покажет уже иммунограмма.– Наиболее современный метод определения иммунологических показателей – проточная цитометрия. Проточный цитометр есть в нашей лаборатории и мы определяем количество субпопуляций иммунокомпетентных клеток с помощью этого современного оборудования.Помимо этого мы определяем уровень иммуноглобулинов, факоцитоз и ряд других показателей. В комплексе они дают возможность врачу оценить, как работает Т-клеточное звено, как работает гуморальный иммунитет, как работает врожденный иммунитет. На сегодняшний день это самый современный и точный метод исследования.– Если нет никаких жалоб и проявлений заболеваний, кровь на иммунограмму можно не сдавать. Достаточно периодически контролировать состояние с помощью клинического анализа крови, который показывает уровень лейкоцитов, лимфоцитов, гемоглобин и так далее.Показания для сдачи иммунограммы – это наличие заболеваний либо сохраняющиеся изменения в анализе крови клиническом – снижение или повышение лейкоцитов и лимфоцитов.– Даже если Covid-19 протекает не очень тяжело и заканчивается благополучно, очень часто у людей обостряются хронические заболевания. У одних – проблемы с сердцем, у других – с легкими, у кого-то страдают сосуды, наблюдаются проблемы с психикой. И, безусловно, страдает иммунная система.У нас появляется достаточно много пациентов, перенесших Covid-19, с определенными проблемами со стороны иммунной системы. Например, долго держится субфебрильная температура. У меня был пациент, который после перенесенного коронавируса стал часто болеть простудными заболеваниями. Есть пациенты, у который наблюдаются изменения со стороны сердца, возникают миокардиты – это достаточно тяжелое состояние. Таких пациентов кардиологи тоже направляют к нам, потому что необходимо иммунологическое вмешательство, реабилитация. Существуют определенные медпрепараты, которые применяются в данной ситуации для восстановления иммунной системы, чтобы убрать осложнения после Covid-19.По этому поводу можно обращаться к нам – в лаборатории сдать анализы и получить консультацию квалифицированного доктора.– Covid-19 до конца не изучен, поэтому с ним еще не все понятно. Однако существует точка зрения, что ситуация может быть двоякой. Возможно, у человека очень активная иммунная система и она справляется с вирусом еще до того, как успевают выработаться антитела. И это не очень хорошо, потому что иммунитет к заболеванию не формируется. Либо же человек слишком рано сдал анализ на иммуноглобулины G, и они еще не успели выработаться. Когда человек заболевает, антитела вырабатываются не сразу – в среднем через три-четыре недели. Вполне возможно, что при повторном анализе они уже появятся.– Иммунологи считают, что перед прививкой обязательно нужно определить уровень антител, то есть напряженность иммунитета к заболеванию, от которого прививают – будь то корь, грипп или Covid-19. Если ответ иммунной системы присутствует, прививку, естественно, делать не нужно.Так что прежде чем вакцинировать человека, необходимо проверить наличие у него антител к коронавирусу, независимо от того, болел он или нет. Возможно, он переболел бессимптомно, антитела остались и прививку делать просто нецелесообразно. Введение лишних антигенов никак не укрепит иммунитет. А вот навредить может, потому что прививка способна вызывать нежелательную реакцию организма.– Вакцинация в разгар пандемии – вынужденная мера. Конечно, правильно было бы за день-два до прививки сделать ПЦР-тест, определить наличие иммуноглобулинов М и G и, если результат отрицательный, прививать. Если человек находится в начальной стадии заболевания, а мы ему еще добавим вакцину, реакция на вирус может усилиться. В данной ситуации это тоже плохо.Во втором случае – если привитый человек заболел после первой дозы, потому что не успел выработаться иммунитет, – ситуация менее опасная. Такие случаи, кстати, не редкость.– Иммунная система реагирует на здоровый образ жизни. Как бы нам ни набила оскомину эта фраза, но это так. Все должно быть в пределах разумного.Что кается питания, то это, конечно, белковая пища, обязательно витамины и микроэлементы – овощи, фрукты, каши и так далее. Очень полезны рыба, морепродукты – даже самые дешевые, например, та же морская капуста. Омега-3 – очень важный элемент, но мы его мало получаем, поскольку наша страна не обладает большим запасом свежей морской рыбы. Важно здоровое питание – отказ от фаст-фуда, чипсов, газированных сладких напитков, исключение из рациона большого количества углеводов, сахара и пр. То есть желателен возврат к старому традиционному питанию наших бабушек-дедушек – вареное, тушеное, не сильно жареное.Кроме того, необходима физическая активность. Она не противопоказана практически никому. Можно найти для себя любую посильную нагрузку. То, что человек будет делать не через силу, а в свое удовольствие, включая в работу мышцы, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, будет очень полезно и для иммунной системы.И, конечно же, стрессоустойчивость. Нужно стараться не западать на какие-то ситуации в жизни, не переживать долго по пустякам, поскольку все это тоже может ослаблять иммунную систему.Правильное питание, физическая активность, здоровый сон – лучшие «лекарства» для иммунной системы. Чем более эти вещи сбалансированы, тем реже человек будет обращаться к врачу.– Не вижу ничего плохого в длительном посте без мяса. Да и мало кто сейчас действительно придерживается строгой диеты – все равно употребляют и молочные продукты, и яйца. А с другой стороны, растительный белок – бобовые, грибы, соя – на какое-то время могут заменить животный белок. И если люди вполне здоровы, то отказ от мяса на сорок дней вреда не принесет. Повторюсь, если, конечно, человек не болен никакими хроническими заболеваниями. Если же кто-то в процессе поста понял, что у него возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом, нужно возвращаться к обычному питанию.