Избавиться от запаха сигарет, сырости, готовки в помещении позволяют освежители воздуха. Наиболее функциональными и простыми в применении являются автоматические устройства.

Автоматический освежитель воздуха – это известный многим баллон с распылителем и ароматизированным спреем внутри. Вдобавок устройство оснащено таймером и системой, которая самостоятельно срабатывает через заданные промежутки времени. Внешне устройство представляет собой диспенсер, заключенный в корпус из пластика и оборудованный системой, которую приводит в действие клапан нажатия.На задней части прибора располагается таймер, который настраивается на определенные промежутки времени – именно от этого зависит, с какой периодичностью осуществляется распыление. За каждое распыление выпускается одинаковая доза спрея. А интенсивность аромата в помещении регулируется установленным таймером. Соответственно, чем чаще срабатывает устройство, тем более концентрированным окажется запах в комнате.Баллон со спреем можно заменить по мере окончания в нем состава. При этом к определенной марке корпуса обычно подходит только баллон со спреем этого же бренда. А вот выбор ароматов у большинства производителей весьма многообразен.Работа устройства происходит от электросети или батареи.Главное достоинство – возможность распылять спрей без участия человека. Кроме того, можно регулировать интенсивность распыления, выставляя таймер в том или ином режиме. Уезжая, можно выставить распыление через каждые 12–24 часа, например. Спрей будет расходоваться экономично, но в доме тем не менее будет всегда приятный аромат. Удастся избежать появления затхлости, запаха нежилого помещения, который возникает при длительном отсутствии. Экономичность достигается и благодаря равному объему распыляемого средства. В среднем одного баллона хватает на 1,5–2 месяца. Учитывая ценовую доступность подобных спреев, это практично и удобно. Большой выбор ароматов – еще одно преимущество.Минусы устройства – в необходимости подбирать баллоны со спреем того же бренда, что и корпус. В противном случае пользоваться освежителем будет невозможно. Если вдруг в представленной палитре ароматов не найдется нужного и возникнет желание сменить бренд спрея, то придется менять всю конструкцию. Еще одна статья расходов связана с необходимостью приобретать батарейки. Наконец, устройство этого типа не подходит для тех, у кого имеется аллергия на химикаты, имеющиеся в составе спрея.Наряду со стандартными моделями, существуют и более усовершенствованные. По типу крепления различают настенный распылитель и напольный аэрозольный освежитель. По площади обрабатываемого помещения можно выделить профессиональный ароматизатор и устройство для домашнего пользования (площадь их действия обычно 30–50 кв. м).Помимо режимов таймера, можно выделить ароматизаторы, имеющие дозатор. Благодаря последнему удается регулировать объем выпускаемого спрея. Наконец, распылитель ароматов может иметь звуковой и световой индикаторы, ЖК-экран.