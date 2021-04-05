Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Ще не вмерла» звучит в Москве! Украинка стала самой сильной женщиной Европы!!!20-летняя харьковчанка Камила Конотоп с личным рекордом обставила россиянку Светлану Ершову на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице РФ.В олимпийской весовой категории до 55 кг украинка выиграла сразу 3 золота - в рывке (95 кг), толчке (113 кг) и в сумме (208 кг), подняв на 8 кг больше своей преследовательницы из РФ.Браво, Камила!», сказано в комментарии к выложенному видео.