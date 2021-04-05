Пандемия COVID-19 повлияла на увеличение количества безработных в Украине.Об этом сообщается со ссылкой на Апостроф.
Согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на IV квартал прошлого года, показатель безработицы среди людей трудоспособного возраста составил 10,1%.
Исходя из того, что трудоспособных граждан в нашей стране, к которым относят людей в возрасте от 15 до 70 лет, насчитывается 15,7 миллиона, это означает, что не имеют работы порядка 1,6 миллиона украинцев.
Нужно отметить, что это один из наиболее высоких уровней безработицы в Украине с начала XXI столетия. Хуже ситуация была в 2000 году – 12,4%, в 2001 году – 11,7% и в 2002 году – 10,3%. После этого показатели безработицы колебались в пределах 6,9-9,9%.
Причина такой плачевной ситуации — в постоянных карантинных ограничениях, которые длятся уже больше года.
— Для многих так называемая точка невозврата уже наступила. Некоторые уезжают в Польшу подработать, бывают ситуации, когда люди понимают, что в своей профессии они уже не состоятся. У многих вообще появляется апатия, начинается депрессия из-за невозможности найти работу, особенно среди зрелых людей. Растет психологическое (и физическое) насилие в семьях, — отметила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.
Все это способствует росту социальной напряженности. А это значит, что украинцы, которые привыкли решать многие свои проблемы с помощью «улицы», могут на эту самую улицу выйти, если ситуация на рынке труда существенно ухудшится.
По словам ведущего эксперта рынка труда, основателя рекрутингового агентства «Борщ» Сергея Марченко, до карантина уровень безработицы в Украине был около 9%.
— То есть, по сути, безработица выросла приблизительно на 10% к этому показателю, — констатировал он.
По словам Марченко, в первую очередь, потеряли работу те, кто не были оформлены официально, а они, как правило, не попадают в официальную статистику. И именно в тех секторах экономики, которые пострадали из-за карантина больше всего, — торговля, особенно стихийная, сфера услуг, отельный бизнес – многие работают неофициально.
— Очень надеюсь, что она (безработица, — «Апостроф»), по крайней мере, не будет расти, — сказал эксперт.
Коронакризис усилил проблему занятости. Уровень безработицы рос, начиная с 8,5% (по методологии МОТ) и до нынешнего показателя. По данным отчета Центра Разумкова, 17% рабочей силы на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы — занятость этих людей была уменьшена или они находились в неоплачиваемом отпуске. Карантин выходного дня, действовавший в Украине в ноябре, спровоцировал второй пик роста безработицы в стране. На начало карантина было зарегистрировано 361 тыс. безработных, по состоянию на начало декабря — 420 тысяч.