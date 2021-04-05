2 апреля свой профессиональный праздник отмечают кинологи, для которых это не просто профессия, а зов сердца. Талантливая, профессиональная и дружная кинологическая команда есть и в Слобожанской таможне Гостаможслужбы.

Новенькая успела отличиться

Перец не помог

Собаки ходят в гости

Помощники и верные друзья кинологов Слобожанской таможни Гостаможслужбы – лабрадоры, спаниели, овчарки – каждый день несут службу по защите экономической безопасности таможенных границ нашей страны. Служебные собаки таможни прошли экзамены, получили сертификаты и постоянно повышают свою квалификацию в качестве поисковиков наркотических средств на таможенной границе Украины.О достижениях собак скажут цифры, ведь в течение 2020 года и с начала 2021 с участием служебных собак таможни выявлено 26 фактов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ. Это 61% от общего количества выявленных правонарушений по таможне – всего 43. В результате было изъято 44 кг марихуаны, около килограмма метадона, такое же количество амфетамина, более сотни таблеток феназепама, 20 капсул кодиклиптола (псевдоэфедрина).Среди лучших – фокстерьер Арчи, на его счету восемь случаев обнаружения наркотических и психотропных веществ, – рассказывают в пресс-службе Слобожанской таможни Гостаможслужбы. – Семь случаев – на счету лабрадора Ив Сен Лорана, шесть – у лабрадора по кличке Фил. Овчарка Любомир отличился три раза, а малинуа Тайсон (бельгийская овчарка) – два. Не осталась в стороне и новый член кинологической команды – лабрадор по кличке Лаура. Кстати, это единственная «девочка» среди четвероногих «парней». Она обнаружила боевые патроны калибра 7,62 и 9 мм.Из последних наиболее интересных и ярких фактов на таможне отмечают январский случай в пункте пропуска "Гоптовка" МП "Щербаковка", когда в сумке, которую в направлении РФ перемещали пешим ходом пожилые супруги, был выявлен тайник с метадоном.– Когда пенсионеры подавали документы для таможенного оформления, фокстерьер Арчи сработал на их личные вещи. Во время досмотра вещей наш проворный четвероногий таможенник целенаправленно сработал на пару женской обуви, которая находилась в пакете, и аналогичную пару обуви во второй сумке, – говорят в пресс-службе. – В полостях под стельками левой и правой половины обуви каждой из пар были обнаружены полиэтиленовые свертки с веществом светло-голубого цвета – четыре свертка общим весом 230 граммов.Собаки находили тайники с наркотиками в самых разных местах – даже в пакетах со с перцем. Полиэтиленовый пакетик с серо-зеленым веществом растительного происхождения нашли в кабине водителя грузового автомобиля. Чтобы скрыть запах вещества, нарушители таможенных правил умышленно спрятали его в упаковку с перцем. Однако ловкий лабрадор Фил мгновенно обнаружил тайник. Следовательно, после таможенного досмотра в пункте пропуска "Гоптовка", путешествие грузовика из Украины в Российскую Федерацию завершилось.Собаки находили марихуану даже в топливном баке автомобиля. Почти 20 кг наркотического зелья обнаружил лабрадор Ив Сен Лоран, более 12 кг нашел фокстерьер Арчи. От овчарки Любомира не укрылись 28 пластиковых бутылок с запрещенным веществом общим весом 10,7 кг.А недавно с помощью кинологической команды Слобожанской таможни Гостаможслужбы, которая приняла участие в спецоперации СБУ, была выявлена и прекращено схема перемещения тяжелых наркотиков в детских вещах, организованная наркокурьерами. В ходе реализации информации, предоставленной сотрудниками Службы безопасности Украины, в пункте пропуска Гоптовка "МП" Щербаковка" сотрудники таможни проводили углубленный осмотр транспортных средств, которые фигурировали в сообщении украинской спецслужбы. Злоумышленники расфасовывали запрещенные вещества в свертки и прятали их в детских игрушках и колясках. Наркотическое вещество выявляли с помощью служебных собак, которые привлекались к осмотру, среди которых были лабрадоры Ив Сен Лоран и Фил, овчарка Тайсон.Служебные собаки таможни – еще и частые гости на разнообразных мероприятиях. Их приглашают на открытые уроки для школьников, экскурсии на таможенные посты, съемки на телевидении.– Они у нас настоящие звезды, – отмечают на таможне. – А еще служебные собачки – желанные и любимые гости в подшефном КУ "Сахновщинский учебно-реабилитационный центр". Во время визитов они играют с детьми и демонстрируют служебные навыки. Среди новых друзей – студенты факультета таможенного дела Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца, которые недавно посетили таможенный пост "Харьков-товарный". Там для них не только организовали экскурсию, но и организовали знакомство с бельгийской овчаркой Тайсоном.А вот для контрабандистов служебные собаки – настоящая угроза, потому что они не пропустят ни одного нарушителя и найдут запрещенное вещество где угодно.– Такая у нас кинологическая команда Слобожанской таможни Гостаможслужбы, – говорят в пресс-службе таможни. – Так что поздравляем всех, кто работает с четвероногими помощниками! Желаем, чтобы их питомцы были преданными, послушными и здоровыми!