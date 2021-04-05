У некоторых людей в возрасте 60 лет больше событий, чем можно себе представить. А как они умудряются этого достичь? Расскажем в наших советах - именно они позволят всем, кому за 60 чувствовать себя на 30 лет.

В Окинаве проживают самые здоровые пожилые люди. Это подтверждено исследованиями и средней продолжительностью жизни: 85 лет. Секрет их долголетия и здоровья заключается в пищевых привычках - они правильные. В рационе этих долгожителей не имеется насыщенных жиров, сахара, соли. В основе питания - чувство меры. Обычно жители Окинавы питаются моллюсками, тофу, рисом, овощами, фруктами, рыбой. Это позволяет им чувствовать себя гораздо легче, нежели их сверстники из других городов и стран.Тем, кому за 60, однозначно необходимо питаться в соответствии со своей суточной калорийностью. Поэтому следует рассчитать этот показатель и питаться в соответствии с ним. Хотя бы поначалу. Впоследствии, когда глаз будет заточен на порции, вы сможете самостоятельно управлять своим рационом и аппетитом.В жизни невозможно угнаться абсолютно за всем. Нередко приходится жертвовать чем-то ради самого главного. И тогда будет получаться всё, а от жизни человек в любом возрасте начнёт получать истинное удовольствие. Главное - определиться, что для вас главное.Нельзя много злиться, агрессировать, быть злопамятным, если хотите в 60 чувствовать себя на 30. Очень важно быть счастливым, найти такие занятия, которые приносят удовольствие. Достаточно вспомнить самую возрастную рок-группу и их историю. Пожилые люди стали играть рок, а одна из участниц музыкального коллектива написала потом книгу “Возраст счастья”. В ней Грейс Кук призналась, что злоба - самое плохое для здоровья чувство.“Я всё прощаю, я не знаю, как можно злиться на кого-то из-за чего-то. Жизнь такая, какой ты её сам делаешь. Будь счастлив — это самое важное. Будь счастлив и слушай людей. Просто слушай их и пытайся понять, о чем они говорят”, - так писала Грейс.Трудно назвать это большим секретом - но движение помогает людям жить. Благодаря этому здоровье становится крепче, настроение - лучше, а жизнь счастливее. Постарайтесь даже в 60 лет больше двигаться - помогут вечерние прогулки, занятия на велотренажере, плавание и любой другой тип активности.Беречь зубы нужно смолоду. И это все не ради красивой улыбки (хотя она тоже не помешает к 60 годам). Оказывается, есть связь между болезнями сердца и стоматологическими проблемами - увеличивается риск развития атеросклероза. И не нужно есть пищу, которую не надо особо жевать. Ведь тогда утрачивается способность к жеванию. Поэтому важно ухаживать за зубами с ранних лет, чтобы в старости не испытывать проблем со здоровьем.