Под Харьковом произошло убийство. По данным полиции, трагедия случилась в селе Шестаково Чугуевского района.

К силовикам обратился 35-летний местный житель, который рассказал, что в своем сарае нашел тело знакомого.На месте происшествия полицейские установили, что в тот день погибший пьянствовал в компании мужчин. Хозяин дома уснул, а между гостями произошел конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина ударил ножом 43-летнего потерпевшего. От полученной травмы тот скончался. Злоумышленник оттащил тело в сарай и пошел в магазин.Правоохранители установили, что злоумышленник уже имеет судимость за аналогичное преступление. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения.