МИД Украины выступает против денонсации Харьковских соглашений.Почему этого нельзя делать, рассказал спикер ведомства Олег Николенко в комментарии LB.ua в понедельник, 5 апреля.
По его словам, подписанный в 2010 году документ фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма.
- Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма, - рассказал Николенко.
Дипломат напомнил, что за размещение в Крыму Черноморского флота Россия несет перед Украиной и финансовые обязательства. А игнорирование взаимных расчетов создает основания для долговых исков.
- Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ, - заявил он.