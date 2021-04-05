В случае ДТП виновнику происшествия, у которого нет действующего страхового полиса, придется заплатить за нанесенный ущерб пострадавшему из собственного кармана. Специалисты призывают водителей быть особенно острожными в обеденный перерыв и в вечернее время.

По данным патрульной полиции Украины, наибольшее количество ДТП происходит ежедневно в обеденный перерыв (с 12.00 до 14.00) и в вечернее время (с 17.00 до 18.00), говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.Автовладельцам, как подчеркивают в МТСБУ, необходимо учитывать эту информацию, быть более внимательными и заботиться о собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.Общее количество ДТП за февраль составило более 15 300 случаев (на 21,3% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года), а в январе – 13 983 случая (на 18,1% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года).В январе-феврале основными причинами ДТП в Украине были:- нарушение правил маневрирования (более 11 600 случаев);- превышение безопасной скорости (более 8100 случаев);- несоблюдение дистанции (более 4700 случаев);- нарушение правила проезда перекрестков (почти 1800 случаев).В 2020 году в Украине произошло более 168 100 ДТП, что на 4,6% больше, чем в 2019 году. Из-за нарушения правил маневрирования в 2020 году случилось более 69 200 ДТП, по причине превышения безопасной скорости - более 38 700; из-за несоблюдения дистанции - более 28 200; из-за нарушения правил проезда перекрестков - более 11 300.В МТСБУ напоминают, что согласно Закону "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" наличие полиса автогражданки обязательно.Автовладельцы, которые пренебрегают требованием закона и не имеют автогражданки, рискуют получить штраф в размере 425 грн. Кроме того, в случае ДТП виновнику без действующего полиса придется заплатить пострадавшему за нанесенный ущерб из собственного кармана.В 2020 году средняя выплата составила почти 19 000 грн, а в 7% страховых случаев превышала даже 100 000 грн.