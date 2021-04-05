В Харьков не пустили российские конфеты. Как рассказали в пресс-службе Слобожанской таможни, на Гоптовку прибыл автомобиль из России.

Согласно товарно-сопроводительным документам, предоставленным гражданином Украины, в грузовом отделении автомобиля находились 720 мешков какао-велла (18 670 кг) и 221 коробка маргарина (4 510 кг).Однако при досмотре оказалось, в машине везут кондитерские изделия производства Российской Федераций - сотни наименований и десятки тысяч позиций.Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. На нарушителя составлен протокол, товар изъят.