На трассе под Харьковом горит перевернувшаяся машина. По словам очевидцев, ЧП произошло на дороге Харьков – Днепр, в районе Краснограда.

На кадрах с места событий видно, что машина лежит на боку посередине дороги. В кузове – открытый огонь. Столб дыма виден издалека.Поскольку машина загорелась прямо на проезжей части, проезд по одной из полос оказался заблокирован. Легковые автомобили пытаются объехать горящее авто по обочине, грузовики останавливаются и стоят.Свидетели происшествия предполагают, что в машине взорвался газовый баллон.Официальная информация уточняется.