Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«5 апреля в 13:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Мицубиси Аутлендер», 2007 года выпуска, который загорелся в результате ДТП.
ЧП произошло на 79-м километре скоростной трассы М-29 Красноградского района, Харьковской области.
К месту вызова прибыл дежурный караул 43-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. На момент прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачена пламенем на площади около 8 кв.м.
В 14:07 пожар локализован, а в 14:26 полностью ликвидирован. Погибших нет.
ГУ ДСНС Украины в Харьковской области», сказано в сообщении канала.