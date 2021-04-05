В Харькове разыскивают 24-летнего Даниила Нечволоду. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Мужчина еще 3 апреля вышел из дома на проспекте Гагарина в районе улицы Одесской и пропал.Даниил был одет в черную куртку и серые спортивные штаны, обут в черные с синими вставками мокасины. Особые приметы: заикается, может передвигаться вприпрыжку. Верхняя челюсть без зубов.Даниил Нечволода нуждается в медицинской помощи.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Даниила Нечволоду, просят сообщить по телефонам:или