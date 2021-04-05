Двое неизвестных похитили элементы фонарных столбов в парке на бульваре Юрьева.

Об этом сообщили в полиции.



Двух подозрительных мужчин, среди ночи грузивших в автомобиль мешки с металлическими конструкциями, заметили патрульные полицейские. Во время поверхностной проверки в мешках и в багажнике автомобиля инспекторы обнаружили элементы фонарных столбов.



На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.