Как сообщили очевидцы, авария произошла возле Купянска.
Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.
По словам свидетелей происшествия, 5 апреля на автотрассе возле Купянска на полосу встречного движения выскочил автомобиль "Жигули". Уходя от удара, водителю пришлось совершить неудачный маневр, из-за чего машина перевернулась.
Официальная информация уточняется.
По словам свидетелей происшествия, 5 апреля на автотрассе возле Купянска на полосу встречного движения выскочил автомобиль "Жигули". Уходя от удара, водителю пришлось совершить неудачный маневр, из-за чего машина перевернулась.
Официальная информация уточняется.