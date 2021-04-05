Как сообщили очевидцы, авария произошла возле Купянска.

Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.



По словам свидетелей происшествия, 5 апреля на автотрассе возле Купянска на полосу встречного движения выскочил автомобиль "Жигули". Уходя от удара, водителю пришлось совершить неудачный маневр, из-за чего машина перевернулась.



Официальная информация уточняется.