Харьковчанка Екатерина Шакалова одержала победу на соревнованиях "Fight Exclusive Night", которые состоялись в польском городе Лодзь.

Об этом сообщили областные власти.



В шестом поединке в профессиональной карьере 23-летняя харьковская спортсменка Екатерина Шакалова встретилась с опытной 29-летней полькой Изабель Бадурек.



Судьи единогласным решением присудили победу Екатерине Шакаловой. Это уже пятая победа украинки в данном виде спорта.