Видеообращение с анонсом акции было опубликовано работниками культуры.

12 апреля работники харьковских театров, студенты театральных вузов и деятели искусств выйдут на акцию протеста под стены Харьковской областной государственной администрации с требованием собрать внеочередную сессию для обеспечения культуры необходимым финансированием.Также протестующие требуют обеспечить работников культуры законными зарплатами и надбавками, а от главы области Айны Тимчук публично опровергнуть ее слова о средней зарплате актеров в размере 16,5 тысячи гривен.