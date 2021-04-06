В Харькове, 6 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



пр. Московский, 191 до 17:00 06.04.21 г.; пр. Тракторостроителей, 103 (стояк) до 18:00 06.04.21 г.; пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №1, стояк) до 20:00 06.04.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 245 (п. №1, стояк) до 20:00 06.04.21 г.



Основянский район:

пер. Армянский, 2 до 20:00 06.04.21 г.



Слободской район:

пр. Гагарина, 193-а (п. №5, стояк) до 20:00 06.04.21 г.



Холодногорский район:

ул. Таганская, 14/1 (п. №2), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 06.04.21 г.



Шевченковский район:

пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 3-е до 17:00 06.04.21 г.; ул. Ахсарова, 17 (п. №8, стояк), пр. Победы, 54 (п. №4), 74-б (п. №1, стояк) до 20:00 06.04.21 г.