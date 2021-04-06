В Песочине с 6 апреля стали действовать ограничения красной карантинной зоны.

Как сообщили в Песочинском сельсовете, соответствующее решение было принято вчера на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Причина - рост заболеваемости коронавирусом в течение недели на 60,6% (в период с 25 марта по 2 апреля было зарегистрировано 133 новых случая, неделей раньше – 53).



Из-за введения красной зоны запрещены:



работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);

работа торгово-развлекательных центров;

массовые развлекательные мероприятия;

работа спортзалов и фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков;

посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;

курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;

пребывание на территориях общего пользования без масок.



Разрешена работа банков, АЗС, СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи, почты, ветеринарных и медицинских кабинетов. Магазины могут работать, только если 60% их площади отдано под продукты, топливо, средства гигиены, бытовую химию, лекарства.

















