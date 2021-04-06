Вчера, 5 апреля в полицию сообщили о минировании супермаркетов "Эпицентр" на улице Героев Труда и проспекте Гагарина, а также на складе компании на улице Евгения Котляра.

По данным полиции, информация о минировании торговых центров поступила на электронную почту ведомства.



По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления. На улице Евгения Котляра полицейские обследовали 180 кв. метров помещений и 100 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 3 человек.



В торговом центре на улице Героев Труда полицейские осмотрели 10 000 кв. метров помещений и 4000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 177 человек.



На проспекте Гагарина осмотрено 38 000 кв. метров помещений и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 2300 человек.



Суммарно было эвакуировано 2480 человек.



Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Информация о произошедшем внесена в единый журнал учета территориальных подразделений полиции.





