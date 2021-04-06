Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 6 апреля переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ночью и утром слабый туман.

Ветер юго - западный, 7 - 12 м / с, днем порывы 15 - 20 м / с.

Температура ночью от 2 ° мороза до 3 ° тепла, днем 9 - 14 ° тепла.

По городу без ист. оп. Вн. и вр. слабый туман.

Ветер юго - западный, 7 - 12 м / с, днем порывы 15 - 20 м / с.

Температура: ночью около 0 °, днем 10 - 12 ° тепла.

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