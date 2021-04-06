Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА.

По словам очевидцев, взрывчатку нашли возле дома на улице Академика Павлова 162Б.

Официальная информация уточняется.

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