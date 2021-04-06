События На Салтовке прохожие нашли гранату (Видео) Вечерний Харьков 09:48 370 Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА. По словам очевидцев, взрывчатку нашли возле дома на улице Академика Павлова 162Б. Официальная информация уточняется. Читайте также В Харьковской области пьяные солдаты открыли стрельбу в поезде Погода в Харьковской области на 6 апреля В Харькове полиция искала бомбы в строительных супермаркетах БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харьковской области пьяные солдаты открыли стрельбу в поезде События 10:18 Лента новостей В Харьковской области пьяные солдаты открыли стрельбу в поезде 10:18 Погода в Харьковской области на 6 апреля 10:02 На Салтовке прохожие нашли гранату (Видео) 09:48 В Харькове полиция искала бомбы в строительных супермаркетах 09:33 Поселок под Харьковом вошел в «красную» зону карантина 09:17 Ситуация с коронавирусом в Харьковской области на 6 апреля 09:02 В Харькове 6 апреля нет воды по таким адресам 08:45