По словам очевидцев, ДТП произошло утром 6 апреля на Московском проспекте.

Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.

Автомобиль Chevrolet без водителя начал движение с парковки, сбил два забора ограждения и въехал в столб. Водитель бежал в это время за машиной, - пишут свидетели происшествия.

Официальная информация уточняется.

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