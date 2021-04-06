По словам очевидцев, ДТП произошло утром 6 апреля на Московском проспекте.

Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.



Автомобиль Chevrolet без водителя начал движение с парковки, сбил два забора ограждения и въехал в столб. Водитель бежал в это время за машиной, - пишут свидетели происшествия.



Официальная информация уточняется.

