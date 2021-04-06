Двое военнослужащих, которые ехали в поезде Константиновка – Киев, прямо в вагоне открыли стрельбу из табельного оружия. В вагоне ехали 11 пассажиров.

Об этом сообщает "Укрзалізниця".



Силами железнодорожников и полицейских нарушителей обезоружили и сняли с поезда на станции Красноград. Пострадавших нет.



В результате ЧП произошла задержка в движении поезда приблизительно на шесть часов. Железная дорога собрала информацию о пересадках пассажиров этого поезда и старается организовать им наиболее удобные стыковочные маршруты в случае такой необходимости.



По информации издания OBOZREVATEL, инцидент произошел около двух часов ночи, военные были пьяны. Когда поезд прибыл в Красноград, они закрылись в купе и начали угрожать применением оружия. Дальнейшее движение поезда было приостановлено, других пассажиров пришлось эвакуировать.