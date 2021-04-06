В момент ДТП в автомобиле Mitsubishi Outlander, который вчера, 5 апреля, перевернулся и загорелся на 79-м километре скоростной трассы М-29 Красноградского района Харьковской области, находились трое человек.

Об этом "Суспільному" рассказал спикер областного управления ГСЧС Игорь Лупандин.



По его словам, люди успели покинуть автомобиль до прибытия спасателей.



"К месту происшествия направили одно отделение. До приезда пожарных три человека, которые находились в автомобиле, покинули его", - сообщил Игорь Лупандин.



На момент прибытия спасателей машина была полностью охвачена огнем.



В 14:07 пожар был локализован, а в 14:26 - полностью ликвидирован.



По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.