Пострадавший мужчина рассказал, что в реабилитационном центре находился с ноября 2020 года по март 2021.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.



1 апреля 2021 года в реабилитационном центре правоохранители провелин обыск, в ходе которого изъяли документацию, личные документы, мобильные телефоны и другие доказательства противоправной деятельности. Постановлением суда наложен арест на изъятое имущество.



Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы (ч. 1 ст. 146 УК Украины). Следственные действия продолжаются.