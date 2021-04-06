Матч 16-го тура Второй лиги между «Металлом» и «Никополем» пройдет на стадионе «Металлист» 9 апреля, начало – в 19:00.

Как сообщили в пресс-службе желто-синих, болельщики смогут посетить игру.«Билеты на игру уже поступили в продажу. Купить их можно в интернете, а также в других торговых точках. Матч состоится с соблюдением всех карантинных норм», – отметили в пресс-службе.Напомним, «Металл» впервые сыграл на «Металлисте» в 14-м туре против черкасского Днепра (5:0). Этот матч побил рекорд посещаемости ПФЛ в нынешнем сезоне: игру посетили 8648 болельщиков.«Металл» является лидером группы Б Второй лиги. В активе команды Александра Кучера – 35 очков после 13 игр.