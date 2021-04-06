По данным полиции пострадало четверо мужчин, все они госпитализированы.

По информации правоохранителей, ЧП произошло в ночь на 4 апреля, когда силовикам поступило сообщение о драке на территории автовокзала.



Пострадавшие четверо мужчин в возрасте от 26 до 44 лет - все они получили колото-резаные раны различной степени тяжести. Их госпитализировали в районную больницу. Злоумышленник, который изрезал людей, с места происшествия скрылся.



Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 29-летний житель Краснограда. Он задержан.



Установлено, что компания мужчин распивала спиртное на территории автовокзала. Через некоторое время между ними возник конфликт. 29-летний мужчина достал из кармана нож и начал наносить удары знакомым. К ним подошел 26-летний очевидец, который пытался унять злоумышленника. Он тоже получил ножевое ранение.



Вещественные доказательства изъяты. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.



Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.