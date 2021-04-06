В Харькове снова поступили сообщения о минировании двух супермаркетов "Эпицентр" – на проспекте Гагарина и улице Героев труда.

Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.

Проводится эвакуация, покупателей просят покинуть торговые залы и выйти из магазинов, люди стоят на парковках. На вход магазины закрыты.

На месте работают спасатели.

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