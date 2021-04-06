С детства каждому из нас рассказывали, что конфеты и газировка вредны для здоровья зубов. Думаю, это не весь список. Какие еще продукты приводят к тому, что зубы портятся? Владислава

Самые вредные продукты – кислые и те, которые прилипают к зубам, потому что они изнашивают защитную зубную эмаль, что делает людей более уязвимым к инфекциям. Об этом говорится в интервью стоматолога Намми Патель для издания Livestrong.com . Эксперт утверждает, что употребление таких продуктов приводит также к пожелтению зубов и чрезмерной их чувствительности.На первом месте среди вредных для зубов продуктов – сухарики, чипсы, крекеры и другие углеводы.– Все они прочно прилипают к зубам и расщепляются на сахар. Результатом является множество бактерий во рту, что приводит к развитию кариеса, – говорит врач.Вот почему липкие продукты с высоким содержанием сахара – такие, как конфеты и печенье, – также могут плохо влиять на зубы.Намми Патель советует ограничить потребление этих продуктов и обязательно чистить зубы после их употребления.Кислотный рефлюкс – заболевание, которое вызывает изжогу, – также является вредным для зубов из-за многократного попадания желудочной кислоты в рот. Поэтому желательно определить для себя продукты, которые вызывают такое состояние, и по возможности их избегать. Чаще всего кислотный рефлюкс вызывают: кислые продукты, алкоголь, шоколад, кофе, жирная пища, мята, острая еда.Что касается лимонной воды, которая полезна для организма, но вредна для зубов, стоматолог рекомендует пить ее через соломинку.Если ваш любимый газированный напиток содержит фруктовый сок, сахар, натуральные ароматизаторы или лимонную кислоту, то он будет повреждать эмаль зубов. Врач уверяет, что такие напитки можно пить только один раз в день, а лучше вообще от них отказаться.Не радуют зубы и постоянные перекусы. После каждого приема пищи водородный баланс (рН) рта падает, а более низкий рН является более кислой средой.– Если вы едите постоянно, уровень кислоты во рту увеличивается и зубы больше подвержены кариесу, – говорит Намми Патель.Она советуют планировать трехразовое питание и два перекуса в течение дня. После приема пищи полощите рот водой и не забывайте поддерживать водный баланс. Вода защищает от сухости во рту, что уменьшает риск развития кариеса.Итак, чтобы максимально сохранить зубы здоровыми, следует ограничить потребление сахара, насыщенных жиров и соли; увеличить потребление свежих фруктов, овощей, орехов и семян, цельного зерна, бобовых, рыбы и нежирного мяса; пить много воды в течение дня.