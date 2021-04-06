Несмотря на перегруженность больниц, отсутствие кислорода, лидирующие места по ежедневному приросту инфицированных и смертности от Covid-19, угрозы введения красной зоны на Харьковщине нет, браво рапортуют чиновники. На самом же деле область уже в черной зоне, говорят волонтеры.

Вот уже несколько дней Харьковщина лидирует по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. Даже за выходной день, воскресенье, когда традиционно наблюдается снижение этого показателя из-за меньшего количества проведенных тестов, коронавирус подтвердили у 1155 жителей области. Это наибольшее число новых заболевших в Украине. Умерли 16 пациентов. С начала пандемии в Харьковской области выявили 109 931 случай коронавируса, умерли 2 067 пациентов, выздоровели 87 451 человек, все еще болеют — 20 413.Волонтер Наталья Попова, в отличие от чиновников, объективно оценивает ситуацию, сложившуюся на Харьковщине. По ее словам, область уже в черной зоне.– Самый страшный признак для региона, это когда «ложится», не выдерживает главная опорная больница – 22-я. Инфекционка – это не теремок из детской сказки, в нем не поместятся все жители леса. Если скорые разворачивают туда, значит, просто приемники закрыты и чиновники нашли способ снять с себя ответственность за очередной провал. Есть и второй вариант – оставлять «тяжелых» дома. Они в статистику не попадут, – отмечает Наталья Попова. – Где загрузка в 60%? Где хоть один свободный СИПАП (режим искусственной вентиляции легких. – Прим. ред.) с потоковой точкой? Где свободные места? Мы в черной зоне.Между тем по критериям МОЗ область остается в оранжевой зоне. За последнюю неделю в Харьковской области превышен только один показатель – количество случаев госпитализации. Ужесточение карантинных ограничений происходит при превышении двух показателей в течение трех дней. Такого не было ни разу с начала нового зонирования МОЗ.– По эпидпорогу, определенному количеству по госпитализации коэффициент случаев не дотягивает до пороговой цифры. Угрозы введения красной зоны нет, – сообщили 2 апреля в Харьковской областной государственной администрации. – Продолжаются ограничения оранжевой зоны.Между тем проверка МОЗ показала несоответствие количества койко-мест, заявленных для лечения больных коронавирусом в больницах Харькова, реальной картине.– Во время визитов анализировали готовность. Посмотрели количество коек – выделенных фактически, фактически обеспеченных кислородом, без кислорода и занятых. По каждой больнице сделали выводы, насколько количество коек соответствует заявленному. В областных больницах количество коек, обеспеченных кислородом, полностью соответствует заявленному. В городских больницах нашли несоответствие, — рассказала директор Северного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины Виктория Милютина.Несоответствие по койкам с кислородом нашли в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №25. В MedData значились 250 коек, хотя на самом деле их 238. В Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №18 было 53 койки для больных коронавирусом и готовое отделение для остальных заявленных мест (110 коек), однако госпитализировать пациентов на часть коек нельзя, поскольку не хватает медицинского персонала. То есть в системе MedData койки отображаются, но на самом деле они пустуют. Несоответствия нашли и в железнодорожных больницах, разница была в сотнях.– В первой больнице 130 коек фактически выделено и предоставляется помощь, во второй больнице — 100 коек. А должно быть 300 и 400, — говорит Виктория Милютина.Информацию о результатах проверки направили в Министерство охраны здоровья. По словам Виктории Милютиной, планируется мониторинг и других больниц, принимающих пациентов с коронавирусом.Доставка кислорода для больниц Харьковщины задержалась из-за пробки в Суэцком канале. Такое оправдание своей неспособности справиться с ситуацией нашли областные власти.Речь идет о поставке двух бочек для областной детской инфекционной больницы, одной – для диспансера радиационной защиты населения, а также трехкубовых бочек для Волчанского и Богдуховского районов области. В ХОГА уверяют, что уже на этой неделе емкости будут доставлены в область.Тем временем вечером 2 апреля в Харьковский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения привезли бочку из опорной больницы Змиева. 3 апреля по 25 дополнительных кислородных точек открыли в Харьковской областной клинической инфекционной больнице и Купянском территориальном медицинском объединении – за счет увеличения магистрали.По настоянию ХОГА с 5 апреля для приема пациентов с коронавирусом открыли Харьковский областной госпиталь ветеранов войны и Харьковскую областную клиническую травматологическую больницу, поскольку они определены как опорные. И.о. директора Департамента охраны здоровья ХОГА Игорь Волченко уверяет, что эти медучреждения полностью обеспечены кислородными концентраторами. В реанимациях есть около 10–12 точек с централизованным кислородом. Кроме того, в госпитале имеются хирургическое отделение, операционная и эндоскопическая аппаратура, а также одна новая бочка. Однако... подключить ее нельзя, поскольку в проектно-сметной документации указано наличие двух бочек, а второй на сегодняшний день нет.Харьковчане не скрывают возмущения неловкими попытки власти оправдать свой провал.– Казалось , что лживая статистика – это уже дно. Однако «снизу постучался» Суэцкий канал, – говорит таксист Анатолий.– Как же бесят эти чиновники, вещающие о том, что в регионе благодать. Обидно, что они на своей шкуре мало рискуют прочувствовать эту самую «благодать» на равных условиях с простыми смертными. Не представляю, что чувствуют люди, чьих близких благодаря «60%-ной загруженности кислородных коек», спасти не удалось, – сетует бухгалтер Елена.– А я ждал, когда же начнут на Суэцкий канал списывать все провалы. А он вот где всплыл, – хмуро шутит администратор Максим.– Прочему власти так упорно рисуют радужную картину? Чтобы не ужесточать карантин и не портить себе имидж? Так они его уже безвозвратно испортили. Такими действиями они только усугубляют ситуацию. Возмущение людей нарастает, социальная ситуация накаляется, – считает студент Виктор.