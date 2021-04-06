НАТО обратился к России с предостережением от дальнейшей эскалации ситуации в Украине. Военную активность РФ у границ Украины прокомментировал представитель НАТО немецкому изданию Welt.

- НАТО будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы остаемся бдительными и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией, - сказал спикер.Он добавил, что "дестабилизирующие меры со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в рамках заключенного с участием ОБСЕ соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года".Представитель Альянса напомнил, что на прошлой неделе в НАТО провели совещание о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.- Союзники разделяют беспокойство по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня с июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских военных на прошлой неделе, - сказал он.Ранее сообщалось, что Россия и США провели консультации по ситуации вокруг Украины.Напомним, на прошлой неделе состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. По его итогам в Офисе президента заявили, что главный сигнал, который прозвучал от США: Вашингтон не даст никому безнаказанно нападать на Украину.