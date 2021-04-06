По данным метеорологов, сегодня, 6 апреля, ожидается юго-западный ветер, днем порывы до 15-20 м/с.

Будет облачно, без существенных осадков. Ночью и утром - слабый туман. Днем в области – до 14 градусов тепла, в городе – до 12 градусов выше нуля.В среду и четверг тоже будет ветрено, к тому же ожидаются дожди.Напомним, погоду в Харькове и области сейчас определяет теплый сектор мощного циклона Ulli с центром над Скандинавским полуостровом.Отметим, пока что погода в апреле в Харькове находится в пределах климатической нормы, даже немного превышает ее. По данным сайта "Климатический мониторинг", самая низкая температура воздуха (минус 3,9 градуса) была зафиксировано 5 апреля, самая высокая - 17,6 градуса - была 2 апреля.