В Харькове - 641 новый случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 6 апреля в городе с начала эпидемии зарегистрировано 75 253 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 110 809 случаев заболевания COVID-19, 20 793 человека находятся под медицинским наблюдением, 87 936 пациентов выздоровели, 2 080 - умерли.По состоянию на 6 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 630 человек, всего с начала вакцинации – 11 819.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировано 13 276 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 769 164 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 35 017 человек умерли, 1 362 379 - выздоровели.