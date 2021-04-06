Кабинет министров поддержал предложение Министерства социальной политики о переводе на обслуживание в банки пенсионеров, которые сейчас получают пенсии через «Укрпошту».

С 1 сентября 2021 года, согласно решению правительства, пенсии будут начисляться большинству пенсионеров на счета в банки, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.Исключение составят:– лица с инвалидностью первой группы;– лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;– пенсионеры категории 80+;– получатели государственной социальной помощи (лица, у которых нет права на пенсию, и граждане, которые получают пособие по уходу).Пенсионеры должны выбрать банковское учреждение до 1 сентября 2021 года. Если получатель не сделает этого в указанный срок, счет автоматически откроют в банке, который определит Кабмин.– Человек сможет в любой момент изменить уполномоченный банк по собственному желанию, – уверяют в Минсоцполитики.Также министерство намерено провести конкурс по отбору оператора, который займется доставкой пенсий.– Сейчас выплату и доставку пенсий осуществляет «Укрпошта» на монопольных условиях, – поясняют в министерстве.Отмечается, тарифы на доставку и выплату пенсий у нового поставщика не должны быть выше тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи, установленных правительством. В Минсоцполитики полагают, что в будущем эта норма будет стимулировать снижение стоимости доставки пенсий и денежной помощи.Первый этап конкурсного отбора проведет Пенсионный фонд Украины (ПФУ) до 1 сентября 2021 года, до этой даты доставку пенсий продолжит «Укрпошта».Как отмечают в министерстве, вышеупомянутые категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через учреждение, отобранное на конкурсе, либо через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.Напомним, 31 марта Кабинет министров Украины одобрил повышение тарифов на оплату услуг «Укрпошты» по выплате и доставке пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.Генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский сообщил, что 3,6 млн украинских пенсионеров получают пенсию наличными. В сентябре на обслуживание в банки перейдет предположительно 2,5 млн пенсионеров.По данным ПФУ, на начало января 2021 года 7,6 млн (или 68,8%) украинских пенсионеров получали пенсионные выплаты через банки.