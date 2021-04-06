Задолженность предприятия перед своими работниками составляет более четырех миллионов.

Как сообщают журналисты медиа группы "Объектив" , в редакцию обратился работник завода Харьковского казенного экспериментального протезно-ортопедического предприятия, которы сообщил об огромных проблемах с выплатой заработной платы сотрудникам.По словам мужчины, зарплату за март-апрель минувшего года выплатили ближе к Новому году. А сейчас люди ожидают зарплату за предыдущие месяцы, начиная с августа прошлого года.Журналисты узнали, что сумма долгов на сегодняшний день составляет 4 миллиона 271 тысяча гривен. Причина такой ситуации, по словам руководства - спад продаж изготовленной продукции.