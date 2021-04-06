Из-за ремонта окружной дороги сегодня, 6 апреля, образовалась огромная пробка.

Видео колонны транспортных средств опубликовали в соцсетях.На видео запечатлено, как колонна транспортных средств стоит в сторону Алексеевки.Напомним, ремонт окружной стартовал 11 марта. Водителей предупредили о том, что движение будет затруднено. Через несколько дней на дороге в районе Рогани начали снимать асфальт. На выезде на окружную со стороны Алексеевки возникли серьезные заторы.Запланированная стоимость выполнения работ - 1,8 млрд грн. Реализация контракта рассчитана на два года.