Экономист из Канады Роберт Манделл, которого считают одним из «отцов евро», скончался на 89-м году жизни.

Об этом сообщается со ссылкой на Bloomberg По информации помощника директора программы экономических исследований Колумбийского университета Софии Джонсон, лауреат Нобелевской премии 1999 года умер 4 апреля в итальянской Тоскане, где проживал в последние годы вместе с семьёй.Он родился в 1932 году в городе Кингстон в Онтарио, получил степень бакалавра экономики в университете Британской Колумбии в Ванкувере и степень магистра в Вашингтонском университете Сиэтла, а также докторскую степень в MIT. Кроме того, у Манделла есть диплом юриста Университета Ватерлоо, он учился в Лондонской школе экономики.Манделла считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания евро как единой европейской валюты. Начиная с 60-х годов прошлого века, он поддерживал идею создания общеевропейского экономического и валютного союза и создал теоретическую основу для введения евро.В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон».Вместе с Маркусом Флемингом он создал теоретическую основу неолиберализма как экономической модели, которая получила название «модель Манделла-Флеминга».В течение своей долгой карьеры Манделл сотрудничал с ООН, Международным валютным фондом и Всемирным банком, а также был консультантом правительств США, Канады, Китая и стран Латинской Америки.