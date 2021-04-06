Новый вид военной службы и ужесточение наказания для уклонистов – Верховная Рада приняла законопроект, который должен реформировать систему военкоматов и упростить мобилизацию резервистов.

Ответственность ужесточается



Штрафы повышаются в десять раз

Полиция получила больше полномочий

Резервистов смогут призвать за сутки

Как решили квартирный вопрос?

Основная суть проекта заключается в административной реформе военных комиссариатов. Они будут преобразованы в территориальные центры комплектации и социальной поддержки, объяснил «Вечернему Харькову» военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин. Регулирование деятельности комиссариатов закреплено за Минобороны, СБУ и Службой внешней разведки, которым дали также право вести учет резервистов, военнослужащих и призывников.– Реформа военкоматов по сути уже прошла – на основании Программы развития вооруженных сил и совместной директивы. Однако не был принят законопроект о внесении изменений в ряд законов Украины, в том числе о создании на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования. Теперь реформа закреплена на законодательном уровне, – поясняет Юрий Калгушкин.Параллельно ужесточается ответственность для всех военнообязанных – почти в десять раз поднимаются штрафы за нарушение правил воинского учета.Как разъяснил «Вечернему Харькову» помощник военного комиссара Харьковского областного военкомата по правовой работе, начальник юридической группы Владимир Новиков, от 510 до 850 гривен теперь придется уплатить в казну государства за нарушение правил воинского учета и от 850 до 1700 гривен – за повторное нарушение, совершенное на протяжении года после предыдущего штрафа, а также за аналогичный проступок в особый период.– Для примера, самое распространенное нарушение – неявка призывника по вызову в территориальный центр комплектования, то есть военкомат. Это касается и призывников, и военнообязанных, и резервистов – всех, – поясняет Владимир Новиков. – Раньше это каралось штрафом в размере 119 гривен, теперь – 850 гривен. А в условиях особого периода максимальный размер составляет 1700 гривен.Юрист отмечает, что в Украине как раз действует особый период. Согласно Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» особый период наступает с момента объявления решения о мобилизации или с момента введения военного положения в Украине или в отдельных ее территориях.– Особый период начался в Украине с первого дня объявления проведения первой волны мобилизации, то есть с марта 2014 года, и продолжается до сих пор, – уточняет Владимир Новиков.Нарушение законодательства об обороне и мобилизации карается штрафом от 1700 до 3400 гривен, для должностных лиц – от 3400 до 5100 гривен. За повторное нарушение закона на протяжении года и в особый период – от 5100 до 8500 гривен. Сейчас штрафы в десять раз меньше.За порчу или потерю военно-учетных документов – удостоверения о приписке к призывным участкам, военного билета, временного удостоверения военнообязанных, придется заплатить от 510 до 850 гривен. За повторную утерю военного билета на протяжении года и в особый период – от 850 до 1700 гривен.За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – от трех до пяти лет лишения свободы.За уклонение призывника от воинского учета после предупреждения руководителя ТЦК – штраф от 5100 до 8500 гривен или исправительные работы до одного года. А за уклонение военнообязанного, резервиста от учебных сборов – штраф от 8500 до 11 900 гривен или исправительные работы до двух лет.Кроме того, несколько изменились и расширились полномочия полиции. Теперь правоохранители получили право доставлять юношей в военкомат. Раньше полиция таких прав не имела.– Теперь полиция должна доставлять нарушителей правил воинского учета в территориальные центры комплектования, тогда как раньше полицейские могли доставить их только в райотдел с целью составления протокола об административном нарушении. Таким образом, теперь админпротокол будут составлять уполномоченные лица территориального центра комплектования, – объясняет Владимир Новиков. – Допустим, отправили человеку повестку прибыть в военкомат – он ее получил, но проигнорировал. Либо на предприятие подали информацию, что такие-то и такие-то должны явиться в военкомат, но они не явились. Таким образом, человек совершил административное правонарушение и его нужно привлечь к ответственности. Так вот, нарушителей полиция будет доставлять либо с места проживания, либо с места работы в военкомат, то есть территориальный центр комплектования. Составляется админпротокол, и если есть основание отправить человека на срочную службу, он будет призван и отправлен служить. Как это будет происходить на практике, пока непонятно. Посмотрим.Кроме того, полиции разрешено за нарушение закона об обороне и мобилизации и правил воинского учета проводить задержание до трех суток.– Задержать на срок до трех суток полиция имеет право, например, за нарушение общественного порядка. Теперь в эту норму включили и нарушение законодательства об обороне и мобилизации, – уточняет Владимир Новиков.Кроме того, принятый парламентом законопроект упрощает процесс мобилизации резервистов.Вводится новый вид службы в армии ㅡвоенная служба по призыву резервистов в особый период. В специальный резерв предлагается внести граждан, которые уже прошли службу в армии и имеют боевой опыт, включая женщин-военнослужащих. Эту категорию можно мобилизовать по указу президента в сжатые сроки всего за сутки в любые войска — от ВСУ до Нацгвардии, но не более чем на полгода. При этом объявить такую мобилизацию президент имеет право без разрешения Верховной Рады.Другие военнообязанные (кроме резервистов) могут быть призваны на учебные сборы до пяти раз. И каждый раз – не дольше, чем на два месяца. Военнообязанным в Украине считается любой человек в возрасте от 18 до 60 лет, получивший военный билет, то есть даже не служивший в армии. Их теперь смогут призывать служить на два месяца помимо срочной службы. Кроме того, военнообязанные и резервисты в период между учебными сборами могут привлекаться по плану Генштаба к проверочным сборам сроком до пяти дней, в том числе и без отрыва от производства. Общий срок сборов военных запаса не может превышать десяти месяцев.В то же время за резервистами будут сохраняться место работы, средняя зарплата и другие соцгарантии. Безработные призывники из рядов резервистов смогут получать минимальную зарплату от государства. Кроме того, депутаты внесли изменения в Жилищный кодекс, где предусмотрели, что за резервистами или членами их семей сохраняется жилье, которое они арендовали, на весь период призыва. На время призыва им также не начисляется пеня за неуплату по кредиту.Принятый закон вносит изменения и в Закон «О социальной защите военнослужащих», которые позволят решить достаточно проблемный вопрос с очередью на жилье для военнослужащих.– Военнослужащий, который увольнялся из вооруженных сил в связи с окончанием контракта, снимался с квартирной очереди в воинской части. Теперь же все, кто увольняется – по состоянию здоровья, в связи с окончанием контракта и так далее, – имея 20 лет военной выслуги, остается в квартирной очереди, – объясняет Владимир Новиков.– То есть раньше его могли оставить в очереди на квартиру, только если он был уволен по состоянию здоровья или в связи с реформированием, а сейчас оставляют всех при наличии 20-летней выслуги.