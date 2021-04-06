Витамин К – жирорастворимый витамин, который является одним из важнейших питательных веществ для свертывания крови и здорового развития костей. Считается, что взрослым женщинам от 19 лет нужно 90 микрограммов витамина К в сутки, а взрослым мужчинам – 120 микрограммов.

Главные источники витамина К в рационе собрали эксперты ресурса Livestrong.com 888,5 мкг, 740% дневной нормы (DV). Порция вареного шпината в объеме одного стакана обеспечивает 740% DV витамина К, что делает его лучшим источником витамина. Существует множество способов добавить шпинат в рацион: сварить, приготовить на пару или добавить в пирог с мягким сыром.544,1 мкг, 453% DV. Капуста является хорошей альтернативой шпинату, поскольку она содержит меньше щавелевой кислоты. По данным Национального фонда остеопороза, эта кислота препятствует усвоению кальция. Кейл, приготовленная в объеме стакана, содержит 453% дневной нормы витамина К. Она является отличным вариантом перекуса.220,1 мкг, 183% DV. Добавьте в рацион своей семьи брокколи. Ведь на один стакан овоща приходится 183% дневной нормы потребления витамина К для поддержки развития костей, 112% дневной нормы витамина С и большое количество клетчатки. Попробуйте пожарить брокколи с солью и перцем.218,9 мкг, 182% DV. Всего один стакан приготовленной капусты дает 182% дневной нормы витамина К и 109% дневной нормы витамина С. Брюссельская капуста также является хорошим источником калия. Добавьте ее в овощной суп или рагу.163,1 мкг, 136% DV. Это полезный овощ, который обеспечивает запас клетчатки, а она, кстати, играет ведущую роль в процессе потери веса. Более того, порция вареной капусты в объеме одного стакана, содержит 136% дневной нормы витамина К. Не любитель вареную капусту? Один стакан сырой капусты обеспечивает 56% дневной нормы витамина К.91.1 мкг, 76% DV. В стакане приготовленной спаржи содержится 76% дневной нормы потребления витамина К, а также немного клетчатки и витамина Е – мощных антиоксидантов. Спаржу можно добавить в яичницу или съесть как снек в отварном виде.72,5 мкг, 60% DV. Условный стакан киви содержит 60% дневной нормы потребления витамина К и почти 200% дневной нормы витамина С. Чтобы насладиться вкусным фруктом, просто разрежьте его пополам и с помощью ложки выньте мякоть из кожуры или нарежьте кружочками.48.3 мкг, 40% DV. Авокадо известен высоким уровнем полезных жиров, а также 40% дневной нормы витамина К на один стакан пюре. В авокадо также очень много клетчатки и витамина Е.28,6 мкг, 24% DV. Черника известна высоким уровнем антиоксидантов и своей ролью в поддержании здоровья мозга. Стакан ягод содержит 24% дневной нормы витамина К и 13% дневной нормы потребления клетчатки.28,5 мкг, 24% DV. Ежевика имеет почти одинаковое количество витамина К с черникой. А еще в терпкой летней ягоде много клетчатки – 27% дневной нормы, а также антиоксиданта витамина Е.