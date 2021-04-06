Младший сержант Виктор Гелебрант 1972 г.р., житель Краснокутска Харьковской области, погиб вчера, 5 апреля, в зоне проведения Операции объединенных сил.

Он был убит выстрелом в голову, сообщили в 92-й механизированной бригаде.5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских защитников неподалеку Золотого-4. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил младший сержант Гелебрант Виктор 1972 года получил пулевое ранение, несовместимо с жизнью. Командование и личный состав Оперативного командования "Восток" выражают искренние и глубокие соболезнования родным, близким и боевым собратьям павшего защитника Украины. Вечная слава и память герою! – сказано в сообщении оперативного командования "Восток".