Многие из нас не представляет день без чашечки согревающего чая. Однако у этого пристрастия есть негативные последствия. О них журналистам рассказал турецкий гастроэнтеролог Ведат Герал.

По его словам, любовь к горячему чаю (если его температура превышает 65 градусов) может закончиться развитием онкологических заболеваний пищевода.Специалист отметил, что такие болезни чаще встречаются у жителей стран, известных своей любовью к этому напитку. Речь идёт о Турции, Казахстане и других странах Средней Азии.Риск развития онкологии увеличивается, если употребление горячего чая совмещается с такими вредными привычками, как курение и алкоголь.Ведат Герал подчеркнул, что температура чая должна быть умеренной, и в день не стоит пить больше трёх чашек этого напитка, передает издание Cumhuriyet.