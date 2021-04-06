Профсоюз работников завода обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить уничтожения предприятия.

Первичная профсоюзная организация харьковского завода им. Малышева обратилась к Президенту Украины с просьбой вмешаться в критическую ситуацию на госпредприятии и не допустить его уничтожения.В своем обращении члены профсоюза заявляют о том, что неэффективный менеджмент привел к кризисному состоянию на предприятии, которое имеет стратегическое значение для безопасности и экономики государства. По словам работников, завод закончил минувший год с убытками 112,4 млн грн, имеет мало заказов на текущий год, а общая кредиторская задолженность на 1 января составила 1,8 млрд грн.Кроме того, последние два месяца работники предприятия не получают зарплату.«Такое положение дел обусловило отток высококвалифицированных рабочих кадров и приводит к росту социальной напряженности в трудовом коллективе», - говорится в письме.