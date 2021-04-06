Харьковщина находится на грани локдауна. Ужесточение карантинного режима может значительно ухудшить состояние рынка труда – перевод на неполный рабочий день, отпуск за свой счет, а то и сокращение. Какая работа не боится ограничений и может обеспечить достойную зарплату?

Карантин изменил рынок труда — по данным Госкомстата, в 2020 году была зафиксирована безработица на уровне 9%, а каждый пятый безработный не мог найти работу в течение года.– Однако сейчас на рынке труда есть немало работодателей, которые предлагают вакансии, не требующие ограничений. Среди них – и предложения рабочих специальностей. Часто они не требуют специальных знаний или опыта и одновременно предлагают достойную оплату труда, полный рабочий день или частичную занятость, – говорит руководитель направления одного из онлайн-сервисов Мария Абдуллина.По информации аналитиков онлайн-сервиса, наиболее востребованной рабочей специальностью с начала 2021 года является водитель. Несмотря на карантин работодатели разместили более девяти тысяч вакансий и предлагают в среднем 19 тысяч гривен в месяц.– Профессия водителя была наиболее популярной и в период мартовского локдауна в 2020 году. С тех пор заработная плата выросла на тысячу гривен, – утверждают аналитики.Уже традиционно на втором месте в рейтинге специалистов, которых активно нанимали в локдаун марта 2020-го и января 2021-го, оказались продавцы.– Сейчас, накануне очередных жестких ограничений, компании активно ищут таких специалистов – 8,9 тысячи предложений с зарплатой в 9,5 тысячи гривен в месяц, – отмечают специалисты онлайн-сервиса.В тройку самых популярных рабочих профессий попали и - 3000 вакансий. Работникам предлагают в среднем 10,2 тысячи гривен. Также время локдауна также есть смысл обратить внимание на такие вакансии как курьеры, кассиры, комплектовщики заказов, операторы удаленного call-центра.Перечень наиболее востребованных работников рабочих специальностей накануне возможного апрельского локдауна, выглядит так: фасадчик со средней зарплатой 30 тыс. грн в месяц, каменщик — 25 тыс. грн, водитель такси — 22,5 тыс. грн, маляр — 20 тыс. грн, водитель — 19 тыс. грн, строитель — 17,5 тыс. грн, монтажник — 16 тыс.грн, слесарь — 15 тыс.грн, instagram-специалист — 15 тыс.грн, оператор call-центра — 12,5 тыс. грн, курьер — 12,500 тыс. грн, швея — 12,5 тыс.грн, комплектовщик — 11,5 тыс. грн, грузчик — 10,2 тыс. грн, охранник / сторож — 9,75 тыс.грн, кассир — 9,75 тыс. грн, продавец — 9,5 тыс. грн в месяц.