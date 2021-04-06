Национальный банк Украины продлил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронных денег, до 15 июня 2021 года.

Соответствующие нормы содержит постановление НБУ от 5 апреля 2021 № 28, которое вступает в силу с 6 апреля 2021 года.В НБУ считают, что в условиях карантина, вызванных пандемией COVID-19, участникам рынка нужно больше времени на доработку и настройку программного обеспечения, подготовку обновленных правил использования электронных денег.Осенью 2020 года НБУ осовременил регулирования рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и ЕС.Среди важнейших ключевых изменений:– необходимость идентификации пользователей электронных денег;– установление новых лимитов для операций с электронными деньгами;– ужесточение требований к банкам-эмитентам электронных денег по контролю за деятельностью коммерческих агентов;– повышение уровня защиты прав пользователей электронных денег.Электронные деньги – это единицы стоимости, которые хранятся на электронных устройствах и могут приниматься в качестве средства платежа, однако на них не распространяются гарантии по вкладам. Сохраняются электронные деньги в электронных кошельках. Выпускать их могут только банки. Банк берет на себя обязательства по их погашению в обмен на наличные или безналичные средства. В то же время услугу электронного кошелька предоставляют разработчики соответствующего ПО. Основное отличие расчетов электронными деньгами от расчетов с помощью банковских карт ранее были неперсонифицированность и конфиденциальность.