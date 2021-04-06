Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Контрразведка СБУ в Харьковской области заблокировала канал поставки в страну-агрессора комплектующих к военной технике. Товары попадали в страну-агрессора под видом гражданских.Установлено, что руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники.Злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию в адрес подконтрольных им предприятий в РФ.Там специалисты меняли маркировки и подделывали документы о якобы изготовлении продукции в России. Затем она поставлялась к предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. Владислав Абдула», сказано в сообщении канала.