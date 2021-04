Посади дерево – харьковчан приглашают присоединиться к ксемирной акции «Озеленение планеты», в рамках которой 10 апреля в ста странах высадят миллион деревьев за сутки.

Как отметила инициатор проекта «Озеленение планеты» президент Business Woman Club Анна Крысюк, у экологического проекта две основные миссии – озеленение Земли и объединение людей планеты.10 апреля к всемирной экологической акции могут присоединиться харьковчане.– Можно купить деревце и высадить его около своего подъезда, на пустыре, в саду, на даче и так далее. В этом году в связи с карантином лучше высаживать деревья в индивидуальном порядке. Человек, который сам приобрел и посадил дерево, будет больше беспокоиться о нем, следить, чтобы его никто не уничтожил, – считает Анна Крысюк. – А можно присоединиться к высадке деревьев лесными хозяйствами, где будет выделен посадочный материал.В этом году в рамках акции лесными хозяйствами на Харьковщине планируется высадить около ста тысяч новых деревьев – лесоводы же подготовили саженцы различных пород деревьев, которые высадят на 12,5 гектара лесных угодий.– Это будут сосны обыкновенная и крымская, а также дуб черешчатый и дуб красный. Озеленение планеты – это лучшее, что может придумать человечество, и самое дешевое с экономической стороны для борьбы с глобальным потеплением, – отметил начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виталий Скляров.Посадив дерево, не забудьте сделать фото.– Разместите снимок на сайте Greening of the Planet, используя геолокацию, чтобы попасть в мировую карту проекта, – подсказывает Анна Крысюк.В прошлом году в рамках акции Greening of the Planet более 50 тысяч украинцев высадили за сутки более двух миллионов деревьев, установив рекорд Украины.