У пациентов из Харьковской области обнаружен так называемый "британский" штамм коронавируса, который считается более опасным.

По информации Харьковского лабцентра, носоглоточные смывы были отобраны 22-23 февраля у больных коронавирусом из Боровской громады, где тогда наблюдался всплеск заболеваемости, и у пациентов из Харькова. Биологический материал доставили в региональную референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Лондоне, анализ подтвердил наличие мутировавшего штамма короновируса SARS-CoV-2 британского происхождения.Лица, у которых выявлен мутировавший штамм, по результатам эпидрасследований за пределы области не выезжали."Местная передача инфекции подтверждает циркуляцию мутировавшего штамма британского происхождения среди населения области", - отметили в лабцентре.Отметим, еще в конце марта директор лабцентра Любовь Махота говорила, что пока что нет доказательств того, что в Харькове циркулирует так называемый "британский" штамм коронавируса, который считается более опасным. По словам Махоты, харьковские образцы отправляли за границу, подтверждений штаммов не нашли.- На территории Харьковской области обнаружена классическая линия китайского коронавируса итальянского происхождения, генетическая линия B1. Что касается "британских", "южноафриканских", "бразильских" штаммов - у нас они не обнаружены. Я не знаю, откуда пошли эти данные, нет такого. В тех образцах, которые мы отправляли в лаборатории Германии и Англии, таких штаммов не обнаружено, - отметила Махота.Новый "британский" штамм коронавируса был впервые идентифицированный в графстве Кент в сентябре 2020 года. Он был обнаружен во всех частях Британии, и из-за него резко выросло количество новых заражений, что в итоге вынудило власти ввести повсеместный локдаун.Согласно данным из открытых источников, "британский" способен распространяться быстрее первоначального варианта вируса. Для него харктерно более стремительное развитие болезни. Кроме того, он приблизительно на 64% смертоноснее.По данным китайских ученых, заразность штамма из Великобритании в среднем на 50% больше, чем оригинального вируса. Особенностью этой разновидности коронавируса являются кашель, сильная усталость, боли в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у "китайского" варианта.