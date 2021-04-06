У пациентов из Харьковской области обнаружен так называемый "британский" штамм коронавируса, который считается более опасным.По информации Харьковского лабцентра, носоглоточные смывы были отобраны 22-23 февраля у больных коронавирусом из Боровской громады, где тогда наблюдался всплеск заболеваемости, и у пациентов из Харькова. Биологический материал доставили в региональную референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Лондоне, анализ подтвердил наличие мутировавшего штамма короновируса SARS-CoV-2 британского происхождения.
Лица, у которых выявлен мутировавший штамм, по результатам эпидрасследований за пределы области не выезжали.
"Местная передача инфекции подтверждает циркуляцию мутировавшего штамма британского происхождения среди населения области", - отметили в лабцентре.
Отметим, еще в конце марта директор лабцентра Любовь Махота говорила, что пока что нет доказательств того, что в Харькове циркулирует так называемый "британский" штамм коронавируса, который считается более опасным. По словам Махоты, харьковские образцы отправляли за границу, подтверждений штаммов не нашли.
- На территории Харьковской области обнаружена классическая линия китайского коронавируса итальянского происхождения, генетическая линия B1. Что касается "британских", "южноафриканских", "бразильских" штаммов - у нас они не обнаружены. Я не знаю, откуда пошли эти данные, нет такого. В тех образцах, которые мы отправляли в лаборатории Германии и Англии, таких штаммов не обнаружено, - отметила Махота.
Для справки. Новый "британский" штамм коронавируса был впервые идентифицированный в графстве Кент в сентябре 2020 года. Он был обнаружен во всех частях Британии, и из-за него резко выросло количество новых заражений, что в итоге вынудило власти ввести повсеместный локдаун.
Согласно данным из открытых источников, "британский" способен распространяться быстрее первоначального варианта вируса. Для него харктерно более стремительное развитие болезни. Кроме того, он приблизительно на 64% смертоноснее.
По данным китайских ученых, заразность штамма из Великобритании в среднем на 50% больше, чем оригинального вируса. Особенностью этой разновидности коронавируса являются кашель, сильная усталость, боли в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у "китайского" варианта.