События В Песочине ввели «красную» зону карантина Вечерний Харьков 18:24 168 Об этом рассказывается в сюжете журналистов телеканала р1. Читайте также В Харькове полицейские задержали закладчика Харьковчан приглашают присоединиться к всемирной акции Среда в Харькове будет теплой и дождливой БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове полицейские задержали закладчика События 19:28 Лента новостей В Харькове полицейские задержали закладчика 19:28 Харьковчан приглашают присоединиться к всемирной акции 19:06 Среда в Харькове будет теплой и дождливой 18:52 В среду в Харькове будут изменены маршруты движения нескольких трамваев 18:49 Под Харьковом СБУ «скорректировала» планы пособников российских оккупантов (фото) 18:44 В Харькове в любой момент могут официально ввести «красную» зону карантина 18:34 В центре Харькова закроют для движения транспорта еще одну улицу 18:28