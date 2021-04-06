По состоянию на 6 апреля Харьковская область соответствует показателям "красной" карантинной зоны.Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк, пишет "Суспільне".
- Глядя на показатели, сегодня первый день, когда мы официально отвечаем "красной" зоне, - отметил Михаил Черняк.
По его словам, если такая ситуация с заболеваемостью коронавирусом продлится еще два дня, то "красную" зону введут официально.
Михаил Черняк также добавил, что власти в любой момент готовы собрать заседание Регионального комиссии, на которой решат вопрос о введении "красной" зоны.
В "красной" зоне в Харьковской области уже находятся несколько крупных населенных пунктов, в том числе Лозовая, Шевченково, Волчанск, Богодухов, Люботин, Боровая и Песочин.